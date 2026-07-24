Un sezon și jumătate a bifat Elvir Koljic la Rapid, după ce giuleștenii l-au adus de la Universitatea Craiova în februarie 2025 pentru 100.000 de euro. La echipa din Grant, bosniacul a bifat doar șapte goluri și trei pase decisive în 46 de apariții.

Elvir Koljic și-a găsit echipă după plecarea de la Rapid! Unde va juca bosniacul

Legitimat în țări precum Slovenia (NK Triglav), Bosnia (FK Krupa & Banja Luka), Polonia (Lech Poznan) sau România (Universitatea Craiova & Rapid), Elvir Koljic e foarte aproape să joace și în Grecia, scrie gsp.ro, la Iraklis Salonic.

Atacantul negociază în aceste momente cu clubul elen, care a obținut promovarea în primul eșalon al Greciei în stagiunea precedentă, terminând play-off-ul ligii secunde pe primul loc cu 38 de puncte.

La Iraklis a fost prezentat astăzi și Jakub Hromada, fostul coleg al lui Koljic de la Rapid

Cifrele lui Elvir Koljic

Cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate, Koljic a bifat cele mai multe apariții la Universitatea Craiova, 168, unde și-a trecut în cont 46 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

La FK Krupa, bosniacul a jucat 54 de meciuri , a înscris 32 de goluri și a consemnat patru pase decisive, în timp ce la Banja Luka a înscris de două ori și a oferit două assist-uri în 35 de meciuri, iar la Lech Poznan a bifat doar cinci apariții.

La națională, Koljic are patru selecții

Ce a scris Rapid după ce lui Koljic i s-a terminat contractul

”Mulțumim, Elvir Koljic! La final de contract, îi mulțumim atacantului care a îmbrăcat tricoul clubului nostru de 45 de ori și a marcat 7 goluri pentru Rapid. Profesionalismul și dedicarea ta au făcut parte din drumul nostru.

Mult succes în continuare, Elvir!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.