Mohammed Kamara (28 de ani), liberianul de la CFR Cluj, va fi transferat gratis de Rapid în această perioadă de mercato, anunță Digi Sport. Cele două părți au ajuns la un acord, iar extrema stângă a semnat deja un contract cu giuleștenii, după ce înțelegerea sa cu echipa din Gruia a expirat.

CFR Cluj ar fi putut să-i activeze opțiunea de prelungire a contractului încă din primăvară, dar clubul a ezitat, din cauza accidentărilor care i-au dat bătăi de cap fotbalistului.

Kamara a semnat cu Rapid! Daniel Pancu a dat lovitura

Daniel Pancu a vorbit, însă, la superlativ despre calitățile liberianului și s-a arătat convins că acesta poate fi printre cei mai buni din campionatul nostru dacă este apt din punct de vedere medical.

„Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, a spus Daniel Pancu.

Mohammed Kamara, evaluat pe piața transferurilor la suma de 1.000.000 de euro, s-a alăturat echipei din Gruia în cursul anului 2024.

În tricoul formației ardelene, fotbalistul ofensiv a bifat 42 de apariții oficiale, reușind să puncteze de 11 ori. Înainte de a sosi în campionatul românesc, el a mai evoluat pentru cluburi precum Paderborn, Hatayspor, Astana și Hapoel Haifa.

Daniel Pancu a anunțat cinci transferuri la Rapid: „S-ar putea să fie vorba de mai mulți”

După prezentarea oficială, evenimentul s-a mutat în sala de conferințe, unde tehnicianul a vorbit despre necesitatea unor schimbări importante în cadrul echipei.

„Avem nevoie de jucători peste nivelul celor de acum și cu un anumit profil. Cred că vor fi minim cinci transferuri. S-ar putea să fie vorba chiar de mai mulți”, a declarat Daniel Pancu la prima sa conferință în calitate de antrenor al Rapidului.