Victor Pițurcă (69 de ani) s-a declarat dezamăgit de Cristian Manea (28). Fostul selecționer al României l-a debutat pe actualul fundaș dreapta al Rapidului la 16 ani, nouă luni și 22 de zile, într-un amical cu Albania câștigat de tricolori în deplasare cu 1-0. Meciul a avut loc pe 31.05.2014.

Pițurcă nu s-a ferit de cuvinte în privința lui Manea. Apărătorul lateral a adunat 27 de selecții și două goluri în tricolor, însă a pierdut contactul cu prima reprezentativă. A fost integralist ultima oară în amicalul România - Republica Moldova 2-1 (09.10.2025), însă de atunci nu a mai fost convocat în următoarele cinci partide. Anterior, timp de un an și jumătate, a fost fie rezervă neutilizată, fie lăsat în afara lotului.

„Un jucător valoros nu contează în ce meci îl bag, el joacă. Eu am introdus mulți jucători tineri, apropo de Manea. Eu l-am luat pe Manea, l-am băgat cu Albania, era amical.

L-am urmărit pe Manea câteva meciuri și l-am băgat când nu cred că avea 17 ani. A intrat și a avut personalitate. Sunt dezamăgit, pentru că eu credeam că o să fie titularul naționalei mult, mult timp”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.