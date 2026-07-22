GALERIE FOTO Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026

Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026 AUTO
SPORT.RO
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Dacia are un succes incredibil la nivel european. După primele șase luni ale acestui an, producătorul de autoturisme se poate lăuda cu cel mai vândut model.

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DaciaDacia Sandero
Din articol

Până la finalul lunii iunie, Dacia a dominat topul celor mai vândute autoturisme din Europa. Modelul Sandero a fost vândut în 113.127 de exemplare, fiind pe primul loc potrivit statisticilor oferite de Data Force și citate de gadget.ro.

Chiar dacă cifrele sunt în scădere cu 12,5% față de anul trecut, Dacia Sandero rămâne pe primul loc în acest top. Tesla Model Y vine tare din urmă și este pe locul doi, cu 109.445 de modele vândute în primele șase luni ale anului, dar și cu o creștere fabuloasă față de anul trecut, de 59,7%!

Podiumul este completat de Renault, cu modelul Clio, care a fost vândut în 107.887 exemplare, deși a înregistrat o scădere similară cu Dacia, de 12,7%.

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Topul celor mai vândute mașini în prima parte a anului 2026:

  • Dacia Sandero: 113.127 (-12,5%)
  • Tesla Model Y: 109.445 (+59,7%)
  • Renault Clio: 107.887 (-12,7%)
  • Volkswagen Golf: 103.253 (-0,9%)
  • Volkswagen T-Roc: 103.026 (-3%)
  • Peugeot 208: 99.157 (-9%)
  • Toyota Yaris Cross: 96.592 (+1,1%)
  • Volkswagen Tiguan: 94.270 (-8,3%)
  • Peugeot 2008: 88.717 (-7,4%)
  • Opel Corsa: 88.135 (-4,6%)

Dacia rupe topurile în Franța

În perioada ianuarie–mai 2026, Dacia Sandero a acumulat aproape 25.000 de înmatriculări în Franța, fiind depășită doar de Peugeot 208. Clasarea pe locul secund a fost favorizată și de strategia Renault de a comercializa simultan două generații ale modelului Clio, ale căror rezultate sunt contabilizate separat.

Cu toate acestea, evoluția generală a mărcii în Franța rămâne sub presiune. Vânzările totale ale Dacia au ajuns la 52.705 unități în primele cinci luni ale anului, cu 12,4% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025. Cota de piață a coborât la 7,9%, sub nivelurile de peste 9% atinse în anii anteriori.

În ceea ce privește celelalte modele din gamă, Duster se află în afara primelor zece automobile vândute în Franța, ocupând locul 11. Bigster, noul SUV al mărcii, se situează pe locul 24, în timp ce Jogger și Spring ocupă poziții mai îndepărtate în clasament.

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