Până la finalul lunii iunie, Dacia a dominat topul celor mai vândute autoturisme din Europa. Modelul Sandero a fost vândut în 113.127 de exemplare, fiind pe primul loc potrivit statisticilor oferite de Data Force și citate de gadget.ro.

Chiar dacă cifrele sunt în scădere cu 12,5% față de anul trecut, Dacia Sandero rămâne pe primul loc în acest top. Tesla Model Y vine tare din urmă și este pe locul doi, cu 109.445 de modele vândute în primele șase luni ale anului, dar și cu o creștere fabuloasă față de anul trecut, de 59,7%!

Podiumul este completat de Renault, cu modelul Clio, care a fost vândut în 107.887 exemplare, deși a înregistrat o scădere similară cu Dacia, de 12,7%.