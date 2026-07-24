Trupa lui Gigi Becali a pierdut pe teren propriu, scor 2-3, în fața letonilor de la FK Auda, în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

Eduards Daskevics, Barthelemy Diedhiou și Kader Kone au marcat pentru formația din Letonia, în timp ce Octavian Popescu și debutantul Aymen Boutoutaou au înscris pentru roș-albaștri.

Marian Iancu: „Lotul este grav avariat de timp și blazare”

La o zi după eșecul din Ghencea, Marian Iancu a avut o ieșire dură pe rețelele sociale. Fostul patron al Politehnicii Timișoara consideră că actualul lot al FCSB-ului și-a pierdut motivația și are nevoie de o reconstrucție.

„Lotul este grav avariat de timp și blazare. Jucătorii sunt sătui de rezultate și notorietate. Mă refer la matusalemicii de la FCSB, care au îmbătrânit în solda generalului Becali. Pe cale de consecință, lotul trebuie reformat și completat.

Gigi Becali pare provocat de situație, vorbește despre bani și transferuri de valoare, dar deocamdată pustiu. Doar vorbe! Eu cred că se vor consolida într-un final, dar nu la nivelul de a pune probleme Craiovei”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Returul se va disputa joia viitoare, 30 iulie, de la ora 19:00, în direct pe VOYO și LIVE TEXT pe Sport.ro.

Potrivit Football Meets Data, FCSB păstrează 44% șanse de calificare în turul al treilea preliminar al Conference League. DETALII AICI

Dacă va întoarce rezultatul cu FK Auda, bucureștenii vor întâlni câștigătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo City, după ce în prima manșă cele două formații au remizat, scor 1-1.