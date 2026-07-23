Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!

Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari! Conference League
SPORT.RO
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FCSB - FK Auda, prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, se joacă azi, de la 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO.

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Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda

FCSB va începe meciul din această seară cu trei titulari care au fost transferați în această vară. Ronny Labonne este fundașul dreapta ales de Marius Baciu, fostul dinamovist Eddy Gnahore apare la închidere, în timp ce Aymen Boutoutaou, sosit în România în urmă cu doar câteva zile, este introdus direct în primul 11, pe poziția de extremă dreapta.

Deși lăudat de Gigi Becali, Ricardo Pădurariu nu mai apare în primul 11 al lui FCSB și la partida cu FK Auda. Pe postul de fundaș stânga este titularizat Risto Radunovic

  • Primul 11 al lui FCSB la meciul cu FK Auda: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Tănase, Cisotti - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou vor debuta în această seară la FCSB. În schimb, Ronny Labonne a prins câteva minute în victoria cu FC Argeș, din Superliga, scor 2-0.

Florin Tănase: ”FK Auda are un ritm de joc mai bun decât al nostru, nu va fi ușor!”

Florin Tănase a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit și despre partida cu formația letonă.

Chiar dacă spune că este încrezător și nerăbdător să înceapă noul sezon european, căpitanul roș-albaștrilor a subliniat că meciul cu FK Auda nu va fi deloc unul simplu, chiar dacă, pe hârtie, adversara este mult mai slabă. 

De altfel, Tănase spune și că FK Auda are un avantaj important. Letonii au început campionatul intern în luna martie, astfel că ritmul adversarei roș-albaștrilor va fi unul mai bun. 

Mă simt bine, încrezător, nerăbdător să începem un nou parcurs în Europa. Sper să îl începem cu dreptul. Cred că în ultimul timp nu mai putem spune că avem meciuri ușoare în Europa. Toate echipele mici au crescut foarte mult, au progresat, au acces la informații și progresează de la an la an. Nu va fi un meci ușor.

E un mic avantaj (n.r. faptul că FK Lauda este în mijlocul campionatului), pentru că au un ritm de joc mai bun decât al nostru. I-am analizat foarte puțin, azi îi vom analiza în amănunt și cred că vom fi pregătiți la ora meciului.

E o presiune suplimentară, trebuie să tratăm meciurile la victorie. Nici anul trecut, chiar dacă era acea plasă de siguranță, nu ne gândeam că e ok să picăm. Acum acesta este maximum, trebuie să ajungem în grupele Conference League.

Trebuie să câștigăm, pentru că jucăm acasă, avem suporterii în spatele nostru, acesta este avantajul nostru. Sperăm să câștigăm meciul tur și în retur să ne fie mai ușor. Ne dă încredere victoria din campionat. Am obținut o victorie contra unei echipe cu care anul trecut nu am luat punct”, a spus Florin Tănase pentru PRO TV și Sport.ro. 

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