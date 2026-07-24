"Federaţia Belgiană de Fotbal are plăcerea de a anunţa că Mark van Bommel (49 de ani) va fi noul antrenor al naţionalei „Diables Rouges” începând cu 15 august 2026.

Mark van Bommel e noul selecționer al Belgiei!

Mark van Bommel a semnat un contract prin care va antrena echipa noastră naţională până la EURO 2028, inclusiv", a precizat forul, pe site-ul oficial.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani îi urmează în funcţie lui Rudi Garcia, al cărui contract, care expiră la sfârşitul lunii iulie, nu a fost reînnoit, în ciuda faptului că Belgia a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

În Belgia, Van Bommel este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la Antwerp, unde a condus clubul către o dublă istorică, campionatul şi cupa, în sezonul 2022-23, şi este foarte apreciat pentru expertiza sa tactică – un domeniu în care Garcia fusese criticat – precum şi pentru abilităţile sale de gestionare a jucătorilor.

De asemenea, a antrenat la PSV Eindhoven şi VfL Wolfsburg. În cariera sa de jucător, Van Bommel a disputat 79 de meciuri pentru naţionala Olandei, jucând în finala Cupei Mondiale din 2010, şi a evoluat la Barcelona, Bayern München, AC Milan şi PSV Eindhoven, scrie News.ro.