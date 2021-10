Revenire importantă la Dinamo! Răducioiu se întoarce: „Mă gândesc să îl bag vreo 10 minute pe final!” 

Antrenorul lui Dinamo a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Gaz Metan Mediaș din campionat. Tehnicianul a dezvăluit că pregătește o mutare importantă, prin readucerea lui Florin Răducioiu, fost mare fotbalist al „câinilor”.

Rednic a spus că Răducioiu și-a dat acceptul să vină la Dinamo, iar revenirea sa poate reprezenta și un 'impuls' moral pentru tinerii fotbaliști de la echipă, pe care îi poate încuraja și ajuta cu experiența sa.

„A acceptat să vină!”

„Am vorbit cu Răducioiu, deci, în momentul ăsta eu mi-l doresc pe Răducioiu, să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul Mureșan să discute săptămâna asta, am vorbit și cu Dănciulescu înainte, i-am înțeles situația, are și el dreptate. Cel cu care am discutat eu și care a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu”, a spus Rednic la conferință.

„La cum arată, mă gândesc să îl bag vreo 10 minute pe final!”

Întrebat despre postul pe care îl va prelua Răducioiu la echipă, Rednic a oferit un răspuns sincer și amuzant în același timp, glumind că la forma fizică în care se află fostul fotbalist, ar putea fi introdus pe teren pe finalurile meciurilor.

„Director tehnic, sportiv, manager, ce vrea el. Plus de asta, la cum arată, mă gândesc să îl mai bag vreo 5-10 minute la final de meci să țină de minge. A fost un jucător foarte mare, a jucat pe unde a jucat, e util. Vorbește, vorbește bine românește acum. Acum, depinde, dar eu cred că o să vină”, a adăugat antrenorul.