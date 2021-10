"Contra nu e dinamovist". Rednic îl expulzează din sufletul fanilor pe fostul antrenor din Ștefan cel Mare  

Mircea Rednic a susținut joi dimineața conferința de presă premergătoare partidei cu Gaz Metan Mediaș, din etapa a 12-a a Ligii 1 și a abordat mai multe subiecte.

Una dintre temele despicate de antrenorul lui Dinamo a fost legătura dintre Cosmin Contra și gruparea roș-albă. Fost jucător și antrenor la Dinamo, timișoreanul în vârstă de 46 de ani a plecat de la gruparea din Ștefan cel Mare într-un moment dificil pentru echipă, sezonul trecut, când nucleul spaniol condus de Pablo Cortacero s-a făcut nevăzut.

Jucătorii rămăseseră fără bani, iar fotbaliștii aduși de fosta conducere din Spania aveau stipulate în contracte sume enorme. În consecință, s-a ajuns ca în această vară Dinamo să nu mai aibă voie să facă transferuri, dar doar până la finalul lui august, când s-a ridicat interdicția (31 august).

Rednic pune la îndoială atașamentul lui Contra pentru Dinamo.

"Contra nu e dinamovist la felul în care s-a comportat ultima dată. Nu putem să spunem că e un dinamovist care acceptă jucători la salariile care au venit, care își cer banii. Toți muncim, dar dacă chiar iubești un club, faci și tu sacrificii. Toți suntem nevinovați. Și salvatorul e nevinovat, și Iuda e nevinovat, toată lumea e nevinovată. Rednic e vinovat", a tunat antrenorul "câinilor", joi dimineața.

Cosmin Contra e în prezent antrenor la Al Ittihad, formație cu care conduce clasamentul din Arabia Saudită, cu 17 puncte după șapte meciuri.

"Plec cu sentimentul că puteam să fac mai mult pe temă sportivă, dar asta e... Da, da... (n.r întrebat dacă Borja Valle și Isma Lopez au plecat) Nu mă întrebați pe mine de jucători. Cei de la club n-au mai dat niciun semn. Nu e treaba mea, e treaba celor care conduc clubul în momentul de față.

Fiecare persoană are o limită, a mea a ajuns deja peste limită. Am plecat în fotbalul mare de la Dinamo, acum trei ani am fost aproape să câștig campionatul, e un club care merita acest efort. Suporterii trebuie să înțeleagă că sănătatea e mai presus de orice, îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult. Nu mai revin în România!", a spus Cosmin Contra, la începutul lui decembrie 2020, după ultimul antrenament condus la Dinamo.

14 este locul pe care Cosmin Contra a lăsat-o pe Dinamo în Liga 1

Săptămâna trecută, Contra spusese într-un interviu că rivala roș-albilor, FCSB, ar avea mai mulți suporteri decât Dinamo.

„FCSB are mai mulți fani în România decât Dinamo. FCSB este Steaua, însă au probleme cu Armata. Un nonsens! Când Becali a cumpărat clubul, a cumpărat Steaua cu tot ce aparținea de acel club”, spunea Contra.