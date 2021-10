„Până duminică semnează încă doi jucători!” Rednic anunță întăriri: „Cei testați stau mai bine decât mulți dintre cei găsiți aici!”

Mircea Rednic a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Gaz Metan Mediaș din Liga 1. Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre situația de la echipă, punctând că astăzi urmează să se definitiveze transferul lui Michel Espinosa, iar până duminică se vor mai face încă două transferuri. Un atacant și un fundaș dreapta vor mai semna cu gruparea din Ștefan cel Mare, pentru a ajuta la lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Michel Espinosa (28 ani) va semna astăzi cu Dinamo, după ce a fost urmărit de antrenorul român în amicalul cu Petrolul, iar prestația sa a fost pe placul conducerii.

„Avem probleme fizice la echipă!”

„În situația noastră, orice meci, orice puncte acumulate sunt bine venite. Avem nevoie de ele ca de aer. Am avut aproape 10 zile la dispoziție să lucrez cu piesele mele, să îi cunosc mai bine, am avut și un meci amical la Săftica. Mi-am făcut o părere și o imagine legat de ce avem, de ce putem aduce în perioada asta.

Astăzi Michel Espinosa va semna, e la club acum. Până duminică încă doi jucători vor semna, un atacant, avem două posibilități, unul din Olanda și unul din Bulgaria.

Avem discuții avansate cu un fundaș dreapta, care a jucat în Belgia, îl cunosc. Sper ca de luni să îl am în programul echipei, cam astea sunt noutățile, am văzut că tot apar nume. Ei nu au venit în probe. În situația actuală, am posibilitatea ca jucătorii să vină, să facă testul medical, să facă testul fizic. Nu vreau să comentez ce a fost înainte de mine, dar sunt probleme fizice și asta ne-o arată rezultatele la testul făcut.

Dar treptat, încercăm să îi aducem măcar la 80% din posibilitățile fizice. E important să luăm puncte până în iarnă, atunci o să fie altceva. Cei transferați după ridicarea interdicției au opțiune în iarnă, cei aduși de mine au opțiune în iarnă, nu vrem să riscăm. Cine confirmă rămâne, cine nu, pleacă.

Aseară am discutat până la 12 noaptea cu cei din conducere legat de situația noastră, de situația financiară, iar până în momentul de față, lucrurile sunt ok.

Important e ce facem noi, ca echipă, iar în meciul de la Mediaș ne dorim să luăm puncte sau un punct. De când au schimbat antrenorul, au altă față, trebuie să ne așteptăm la un meci foarte greu”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă.

„Cei testați stau mai bine decât mulți dintre cei găsiți aici!”

Mai mult, tehnicianul a ținut să puncteze care este numărul de transferuri pe care caută să le facă în perioada următoare, dar și faptul că jucătorii pe care i-a propus în aceste săptămâni stau mult mai bine fizic față de unii dintre fotbaliștii lui Dinamo.

„Espinosa nu va face deplasarea la Mediaș. Avem doi atacanți, în afară de Tomas, el e al doilea vârf, poate juca în benzi. Avem nevoie de 3, maximum 4 jucători, nu vor veni mai mulți. Nu vreau să facem concurență pe posturi.

Viața e lejeră și riscul foarte mare, de asta am spus că au contract până în iarnă. Cei care demonstrează vin pe salarii corecte, în stilul perioadei în care vin eu și dacă rămân, li se vor mări salariile, vor fi și ei mulțumiți.

Ce e îmbucurător e că cei testați stau mai bine decât mulți dintre jucătorii pe care i-am găsit aici. Nu vreau să încep că nu s-a făcut, acolo a fost un antrenor, antrenorul principal decide, dar și preparatorul are un program care trebuie respectat de principal”, a adăugat tehnicianul.