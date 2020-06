Reteta unui SUCCES la Cluj! Bergodi, in fata unui duel de TITLU! Italianul stie ce trebuie sa faca pentru a nu pierde cu CFR: "Trebuie sa facem lucrurile astea doua!"

CFR Cluj - Universitatea Craiova se joaca duminica seara, ora 20:00, iar partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Cristiano Bergodi a avut parte de un debut cu dreptul pe banca oltenilor, Craiova castigand primele doua meciuri de la reluarea sezonului in Liga 1.

Echipa din Banie este principala contracandidata a CFR-ului in lupta la titlu, cele doua echipe fiind despartite in fruntea clasamentului din playoff de doar 4 puncte.

Antrenorul italian este increzator ca va lua cel putin un punct de la Cluj si spune ca daca echipa sa va sta bine din punct de vedere tehnic si defensiv, ii pot surprinde pe CFR:

"E un meci foarte important, noi am inceput de la reluarea campionatului. Am luat 6 puncte care erau foarte importante pentru moralul jucatorilor. Acum vine un meci greu, dificil, in care intalnim cea mai buna echipa din acest moment in campionatul romanesc. Noi vom face totul pentru a incerca sa luam puncte.

Clujul a fost campioana in ultimii doi ani in Romania. Noi avem un respect, dar nu ne e frica. E o echipa buna care a jucat si in cupele europene. Noi avem ambitia de a face ceva deosebit in acest final de campionat. Eu cred ca va fi un meci frumos si cine va fi mai bun va castiga.

Suntem o echipa buna, devenim o echipa si mai buna, dar nu stiu daca acest meci cu CFR avenit in momentul oportun. Macar doua meciuri in plus erau bune pentru mine. Normal ca vom juca la victorie, dar si un egal trebuie acceptat.

Suntem pe locul 2, am luat 6 puncte in 2 meciuri cu un antrenor nou. Nu a fost asa usor, nu exista meciuri usoare. Echipele au jucat bine si eu zic ca am inceput cu dreptul si acum vedem daca putem face un meci foarte bun la Cluj. Eu sunt increzator.

Cred eu ca cu CFR trebuie sa joci un meci din punct de vedere tehnic aproape perfect, daca nu ei joaca cum vor ei. Daca gresesti pasele ei vin peste tine si joaca foarte bine. Au jucatori cu tehnica si cu viteza in fata. Pentru a lua puncte, din punct de vedere tehnic si defensiv trebuie sa stam foarte bine.

Stiu probabil 'primul 11', dar nu vreau sa dau avantaj. Jucatorii care au intrat de pe banca in aceste doua meciuri au intrat bine, vedem ce se poate intampla.

Cinci victorii consecutive am avut ca antrenor in Italia, dar 6 nu", a spus Cristiano Bergodi la conferinta de presa.