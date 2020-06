Craiova e gata de LUPTA SEZONULUI! Oltenii isi joaca ultima sansa la titlu cu CFR Cluj: "E un moment bun si trebuie sa-l exploatam"

Universitatea Craiova merge in deplasare la CFR Cluj, duminica, 28 iunie, pentru a-si juca sansele la titlu.

Oltenii au castigat ambele meciuri de la reluarea Ligii 1 si traverseaza o forma foarte buna. Craiova a castigat ambele partide de pe teren propriu cu Astra si Botosani, scor 2-1.

Sorin Cartu, presedintele Universitatii Craiova, se asteapta la un duel tare duminica, insa daca cei doi mijlocasi centrali (Nistor si Cicaldau) vor prinde o zi buna totul este posibil:

"Sunt 6 puncte din 2 meciuri, asta inseamna o alta stare de spirit. Vine partida cu CFR-ul, cea mai buna echipa de vreo 2-3 ani, e campioana. Si anul asta are avantaj destul pentru a spera la un nou titlu, asa ca e un meci cu premize deosebite. Sa vedem la evaluarea pagubelor dupa partida de aseara ce avem la dispozitie pentru partida asta. Ma refer la lot. Niciun meci nu seamana unul cu altul, vedem. Si Balasa si Acka aveau niste probleme. E exact ce ne doare mai mult.

Echipa are un moment bun si trebuie sa il exploatam.

Nistor si Cicaldau dau ritmul echipei si s-a observat ca atunci cand ei joaca mai slab si echipa are o exprimare mai slaba, dar cu ei in forma buna e altceva. Eu as vrea sa joace amandoi in acelasi timp foarte bine si atunci vom avea rezultate si mai bune", a spus Sorin Cartu la PRO X.

Sorin Cartu: "CFR Cluj te aduce in postura de a juca cum vor ei"

Presedintele Craiovei se asteapta la un meci de lupta, in care duelurile 1 la 1 vor face diferenta:

"E un meci atos, pentru ca indiferent ce strategie ai, pana la urma ei te aduc in postura sa joci ce vor ei.

Asta este stilul lor de expirmare in teren si o sa vedeti ca tot la lupte de 1 la 1 si presiunea pe care ei o pun se va ajunge.

Ar fi bine sa ii detronam pe FCSB si sa scapam de blestemul locului 3. Si asta ar insemna o reusita pentru parcursul nostru. Noi incercam totul, sa vedem", a mai spus Cartu.