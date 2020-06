El Ciapo Nistor e gata de meciul TOTAL pentru titlu cu CFR: "Sunt fericit, ieri a fost aniversarea de la casatoria mea!" :)) Ce spune dupa prima reusita in Liga 1 la Craiova

Dan Nistor e fericit ca a marcat primul gol in tricoul Craiovei in campionat.

Mijlocasul ii dedica sotiei reusita sa. Nistor spune ca scorul e mincinos si ca diferenta ar fi trebuit sa fie mai mare in favoarea oltenilor. Nistor crede ca Universitatea are sanse importante sa se impuna si in fata CFR-ului.

"Scorul e un pic mincinos, am avut foarte multe ocazii, am avut si bara in prima repriza. Important era sa castige echipa, dar ma bucur pentru gol. Ieri am implinit 7 ani de la casatorie si sunt foarte fericit ca am dat golul asta. Vedem la ora meciului cu CFR cat de motivat voi fi. E capital pentru noi. Daca batem, lupta e deschisa, ne apropiem de un punct. Daca nu, cred ca s-au terminat sansele pentru campionat. Vom fi la cel mai bun nivel si vom castiga aceasta partida!", a spus Nistor la Digisport.