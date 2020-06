Continua SCANDALUL cu Bogdan Planic! Becali ameninta: "Vom cere suspendarea lui!" Avertisment pentru CFR si Craiova

Scandalul dintre Bogdan Planic si Gigi Becali continua, iar patronul FCSB a revenit cu o noua amenintare pentru fundasul sarb.

Planic a refuzat sa se mai prezinte la antrenamente inainte de meciul cu Gaz Metan pe motiv ca nu si-a primit banii si a notificat clubul ca isi doreste rezilierea contractului, care ar expira la finalul acestei luni dupa cum sustin el si impresarul sau.

Gigi Becali, pe de alta parte, sustine ca jucatorul mai are un an de contract si se pregateste sa ia masuri impotriva lui pentru modul in care a decis sa plece de la echipa, tinand cont de situatia delicata prin care trece clubul la nivel de lot.

Patronul FCSB avertizeaza cluburile care ar intentiona sa il cumpere pe Planic, dupa ce s-a scris ca rivalele Craiova si CFR Cluj ar fi interesate de fundasul sarb.

"Nu e vorba de rautate sau ambitie, e vorba de respectarea contractelor. Ca asa vor intelege jucatorii, pleaca toti. Daca nu dam exemple, asa vor face toti.

O sa vedem daca i se incheie contractul acum. Eu stiu ca e platit la zi, a luat bani de la statul roman, asa cum spune si FIFA si UEFA. Conform legilor nationale, noi nu am incalcat legea.

Acum spun si altceva, el a muncit alea doua luni?

Noi am propus tuturor sa injumatatim, el nu a acceptat. Atunci, pentru salvarea societatii, asta a fost cauza. In alea doua luni, poti sa ii bagi pe toti, ei nu au muncit. Daca nu muncesti, daca nu vii, iti da bani?

Pe mine ma avantajeaza ca el mizeaza pe contractul asta. L-ar lua si Craiova si CFR, dar nu au curaj. El are o clauza de 10 milioane prin care clubul pe care il ia e solidar cu jucatorul.

Eu nu il mai vreau la echipa, ce sa mai caute? Pai, ce ne jucam, hai pleaca, intoarce-te. E jucarie la FCSB? I-am dat penalitate 25%, banii toti la zi, conform legii, nu i-a convenit.

Nu mai exista cale de intoarcere de cand am facut egalul cu Gaz Metan. De ce? Pentru ca un om, care batjocoreste un club si batjocoreste oameni, cum a facut-o el, stia ca nu avem jucatori si nu a tinut cont. Caracterul lui a facut ca sa plateasca acum, sa vedem unde ajunge.

Noi vom cere suspendarea lui acum", a declarat Gigi Becali la PRO X.