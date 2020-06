ULTIMA ORA! | Vladimir Screciu s-a intors la Craiova! Pe ce perioada a semnat mijlocasul cu oltenii 

Vladimir Screciu, jucator in varsta de 20 de ani, a fost repatriat de Universitatea Craiova.

Screciu nu s-a adaptat in campionatul belgian. In 2018 era cumparat de Genk, pentru suma de 2 milioane de euro. Dupa ce nu a reusit sa prinda niciun minut la echipa belgiana, jucatorul roman a fost imprumutat la Lommel, in liga a doua. Mijlocasul defensiv nu a reusit sa faca fata nici in al doilea esalon al fotbalului belgian, astfel ca oltenii l-au rascumparat

Universitatea Craiova a postat pe Facebook un mesaj in care anunta transferul tanarului jucator roman.

"Vlad Screciu a semnat un contract valabil pe o perioada de 5 ani cu Universitatea Craiova. Bine ai revenit acasa si mult succes in tricoul alb-albastru!", a fost mesajul postat de olteni.

Screciu este un produs al Universitatii Craiova, iar in Romania a evoluat doar pentru echipa de pe Oblemenco. Pentru Lommel, echipa din a doua liga belgiana, el a reusit sa evolueze in doar 3 meciuri.