Replica ACIDA pentru Gigi Becali dupa ce a anuntat ca vrea sa conteste clasamentul Ligii 1: "S-a trezit tarziu! Nu imi dau seama ce cauta"

Gigi Becali s-a aratat revoltat de decizia luata de oficialii fotbalului in cazul meciului Astra Giurgiu - FCSB, care nu s-a mai disputat.

Patronul ros-albastrilor vrea sa conteste decizia sefilor fotbalului romanesc si contesta si clasamentul final al Ligii 1.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani i-a dat replica lui Gigi Becali intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"Discutia e de 200 000 si ceva de euro, domnul Becali s-a trezit tarziu, lucrurile sunt deja inchise. Nu imi dau seama ce se mai poate intampla. Daca tribunalul hotaraste ca trebuie sa ii dau, o sa ii dau banuiesc.

Eu, sa zicem ca am fost norocos, puteam sa terminam mai jos, FCSB ar fi putut termina mai sus, dar nu are rost sa stam sa cautam acul in carul cu fan.

Ce cauta la Liga, sincer? S-a trezit dupa ce s-a incheiat sezonul, s-a stabilit clasamentul. Nu e presedinte de club, la Liga a venit omul lor, a votat, nu a zis nimic", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.

Botosani a incheiat pe locul 4 in clasamentul Ligii 1, la un punct in fata FCSB-ului, care ar fi putut ajunge pe locul 3 daca meciul cu Astra Giurgiu s-ar fi disputat.