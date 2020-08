El este jucatorul care o poate face CAMPIOANA pe FCSB! Transferul pe care Gigi Becali pariaza: "El e pariul meu! L-am adus cu forta"

Gigi Becali este extrem de increzator in lotul FCSB-ului inaintea noului sezon din Liga 1.

FCSB asteapta ce nerabdare ca noul sezon din Liga 1 sa inceapa. Lotul ros-albastrilor este deja conturat si nu mai sunt asteptate transferuri la echipa. Gigi Becali este foarte incantat de fotbalistii pe care ii are la dispozitie inaintea noului sezon si spera ca acestia sa ii poata aduce titlul.

Patronul ros-albastrilor are si un pariu personal printre jucatorii noi veniti. Este vorba despre Alexandru Buziuc, atacant de 26 de ani, care a semnat cu FCSB din postura de jucator liber. Sezonul trecut a evoluat la Clinceni, unde a reusit sa inscrie 5 goluri in 40 de partide.

"Suntem mai tari, oricum Coman si Man au un an in plus. Morutan, la fel, a venit Simion, l-am luat pe Briceag, care taie bine. Buziuc e pariul meu si Bus. Pe Buziuc, nu prea a fost dorit, eu l-am adus cu forta", a spus Gigi Becali.

Alexandru Buziuc: "Voi munci mult pentru a demonstra ca merit sa joc la FCSB!"

Atacantul a mai jucat in cariera la Sporting Suceava, Vaslui, Gaz Metan, Rapid Suceava si Academica Clinceni. Cota de piata a lui Buziuc este de 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

"Ma bucur foarte mult ca am ajuns la una dintre cele mai mare echipe din tara si consider ca este un pas important in cariera mea. Imi doresc foarte mult sa pun umarul la indeplinirea tuturor obiectivelor din sezonul urmator. Stiu ca asteptarile sunt mari aici si nivelul meu de pregatire trebuie sa fie unul ridicat, astfel incat voi munci mai mult, pentru a demonstra ca merit sa joc la FCSB", declara Buziuc pentru site-ul oficial al FCSB-ului.