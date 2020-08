Gigi Becali, RAZBOI cu detinatorul drepturilor TV! Show TOTAL facut de patronul FCSB in fata sediului LPF: "Cei slabi, aveti incredere in mine!"

Gigi Becali a mers la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal pentru a vedea contractul propus de detinatorul drepturilor TV.

Detinatorul drepturilor a cerut o serie de modificari in contractul facut cu LPF, insa cluburile nu au acces la cerintele acestora.

Gigi Becali a luat masuri impotriva lor si a mers la sediul Ligii pentru a citi contractul, facand un adevarat spectacol la intrarea in sediu. Patronul FCSB a venit cu un dosar plin cu foi goale, pentru a-si sustine ideea si pentru a atrage atentia legata de contractul pe care vor sa il mentina 'confidential'.

Finantatorul ros-albastrilor a luat cuvantul pentru toate echipele din Liga 1, dupa cum sustine chiar el.

"Eu nu credeam sa se faca asa ceva, situatia m-a adus pentru ca ma aduce in stare sa fac lucruri ca pe vremuri, e o situatie urata. M-a adus in starea asta, nu am facut conferinta la palat, a fost ca un strigat impotriva celor care vor sa faca lucruri nedrepte. Nu e vorba despre mine, eu pot sa le suport, am bani, dar e vorba despre alti oameni cu care sunt asociat 12-13.

Eu vreau sa atrag atentia cu ce se incearca acum. Noi avem la ora asta, un contract de cesiune de drepturi.

La vremea aia a zis Gino: 'Bai, Gigi, semnam cu oamenii, daca televiziunile platesc, ce ne intereseaza ce firma?'. Am facut contractul pe intelegerea cu marii colosi. Au cerut pe 5 ani ca sa isi scoata investitia. Am zis ca e Gino, prietenul meu din tinerete, sa nu il atac.

Sa vezi ca nu poate sa vada nimeni contractul, e confidential, cine vrea sa il citeasca la Liga. Acum actul aditional, ca sa il citesc pe asta, vin avocatii. Eu am avut incredere in avocati, dar eu am avut cuvantul. Nu vreau sa ajung patronul faliment. Am incredere, dar ultimul cuvant eu. Si la fotbal si la schimbari si la transferuri.

Sunt luat de prost, sunt si eu in oala aia si nu accept sa fiu luat de prost si nici ca prietenii mei asociati sa fie batjocoriti.

Noi venim si spunem, intelegem, nu s-au dat 7 meciuri, e vorba de 700 000 de euro, nu de doua milioane. Daca voi veniti acum cu act de cesiune, ei adica televiziunile. Au bagat acum pe unul cu care o sa avem probleme, Orlando, care se crede mai destept el.

'Propunere de modificare a sumelor de distribuire a drepturilor din tv, reducerea sumelor distribuite odata cu modificarea numarului de echipe, esalonarea in mai multe transe a primei rate de drepturi tv' Ce scrie in contract, am vorbit cu Gino aseara si i-am zis ca il dau in judecata. Nu se poate contract pe care sa nu il pot citi. Televiziunile sa stie asa, contractul trebuie sa il respecte cu sfintenie, am intrat eu pe fir si de aia fac aici. Cei slabi, aveti incredere in mine!

Nu isi permit ei sa renunte la contractul asta, dar daca renunta, sa vedem penalitati. Daca ei cred ca scapa, e de convenienta.

Adica ne penalizeaza televiziunile pe noi cu pana la un milion daca nu le convine ceva. Ce scrie aici, asa va fi. Nu scrie de amenzi, nu va fi amenda la cluburi.

Actul aditional, e si aici cu foi albe ca nu stim ce, nu ni l-au dat. Eu nu ma duc acolo sa ma cert cu ei, fac ca pe vremuri. Rupt ca pe vremuri, cum rupeam stiti voi pe cine. Actul aditional jucat in picioare, asa calc eu mizeria si minciuna si inventiile oamenilor care isi bat joc de oameni", a declarat Gigi Becali la conferinta de presa.