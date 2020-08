FCSB a dat LOVITURA! Jucatorul adus de Becali, comparat cu fostul capitan al ros-albastrilor: "Seamana cu Pinti! E o placere sa il antrenezi!"

Gigi Becali isi intareste echipa pentru sezonul urmator.

La FCSB au venit deja Briceag, Bus si pe Buziuc, iar pe langa ei si jucatori care au fost imprumutati la alte echipe.

Gabriel Simion, fotbalist in varsta de 22 ani, s-a intors la echipa patronata de Gigi Becali, dupa ce a fost imprumutat la Astra Giurgiu. El este considerat urmasul lui Pintilii, deoarece are un stil de joc asemenator cu cel al secundului de la FCSB

Antrenorul Astrei, Bogdan Andone, a avut numai cuvinte de lauda despre el.

"E un tanar care a progresat mult in ultimul an. Eu l-as fi vrut in continuare la Astra, numai ca nu a depins de mine. Nici măcar de Astra nu a depins, din moment ce era doar imprumutat de la FCSB si oamenii de acolo l-au chemat inapoi. Cel mai bun randament il are ca mijlocas, desi mai poate fi folosit si ca fundas lateral. In 4-3-3 e un numar 6, inchizator, in 4-4-2 e unul dintre cei doi mijlocasi centrali.

In genul lui Pinti este. Asta inseamna ca e foarte ambitios, muncitor, extrem de agresiv. Sunt convins ca va fi util la FCSB. Nu trebuie sa-l compari cu alti tineri de acolo, cu Man si cu Coman, ca n-ar fi corect! Simion e un alt gen de fotbalist, are alte calitati.

E o placere sa-l antrenezi, nu am avut niciun fel de probleme. E implicat in antrenamente, in meciuri. Cred ca si viata din afara terenului e in regula, fiindca a fost mereu la capacitatea maxima, nu l-am simtit vreodata obosit sau distrat.

A crescut in ultima vreme ca incredere, fiindca atunci cand l-am gasit la Astra cauta sa joace simplu ca sa nu greseasca, numai cu pase aproape sau inapoi. In ultimele etape a evoluat extraordinar, a indraznit sa paseze si inainte, sa-și asume riscuri mai multe. Asta fiindca a devenit mai sigur pe el, jucand des. El alerga enorm, dar juca foarte putin cu mingea. L-am incurajat sa-si asume sa si paseze, sa participe si in faza de atac.

Simion ar trebui să fie un model pentru jucatorii U21 care sunt folositi in campionat, sa invete din exemplul lui cum te poate ajuta regula Federatiei daca esti hotarat sa muncesti, sa inveti, sa progresezi. In ultima parte a sezonului, pe el nici nu-l mai consideram under, pentru mine era deja un senior care isi castigase locul din echipa in conditii de concurenta normala", a spus Bogdan Andone pentru Gazeta.