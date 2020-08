Episoad INCREDIBIL cu Giovanni Becali in prim plan: "I-am tinut cutitul la gat si ne-a trecut!" Intamplarea desprinsa din filme a impresarului

Ioan Becali a fost unul dintre cei mai influenti agenti de jucatori din Romania, dupa 1990.

Impresarul roman a povestit cum a fost prins incercand sa treaca Dunarea ilegal si cum a incercat sa treaca si a doua oara.

"Eu am avut curaj in viata! Am trecut Dunarea sa ma duc an Occident. Sa cunosc viata! Sa ajung la Turnul Eiffel, la Arcul de Triumf, la Moulin Rouge, la Folies Bergère... Citeam si eu. E o poveste... M-au prins la Zagreb! Pe timpul ala, Romania avea o intelegere cu sarbii ca orice fugaci se dadea inapoi pentru 500 de kilograme de carne. Dunarea am trecut-o cu cauciucul. Cu baiatul unui ambasador, consul. Am platit prima data 30.000 de lei ca sa trecem si calauza ne-a dat in primire. Ne-a dat cinci zile de arest la Resita, apoi ne-a pus liberi si ne-a dat si-o amenda", declarat impresarul roman pentru Gazeta.

Chiar daca a fost prins, el a recunosc ca avut curajul sa incerce si a doua oara.

"A doua oara ne-am intalnit cu aceeasi calauză care nu facea decat asta... O serie trecea, o serie o dadea in primire. O preda! Lucra cu oamenii. A doua oara l-am tinut cu cutitul la gat si ne-a trecut pe partea cealalta. Daca ne prindea, faceam puscarie toti", a spus Ioan Becali.