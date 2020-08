Umilinta lui Becali pentru Ionut Lutu: "Bai, Lutule, vino aici, fa curatenie!" A RUPT 'actul' propus de detinatorul drepturilor TV in direct

Gigi Becali a mers la sediul LPF pentru a vedea actul aditional pe care detinatorul drepturilor TV il propune pentru sezonul urmator.

Pentru a evita situatia din finalul acestui sezon, detinatorul drepturilor a venit cu un act aditional prin care cere respectarea regulilor cu mai multa strictete. Actul ar fi confidential, motiv pentru care Gigi Becali a venit la sediul LPF sa il vada.

Patronul FCSB a facut un show asa cum nu a mai facut de mult, a venit cu un dosar plin cu foi goale, pentru a pune accent pe faptul ca Liga nu pune la dispozitia cluburilor informatiile din contract. Becali a luat dosarul ulterior si a rupt toate foile, ca semn de protest.

"Actul aditional, e si aici cu foi albe ca nu stim ce, nu ni l-au dat. Eu nu ma duc acolo sa ma cert cu ei, fac ca pe vremuri. Rupt ca pe vremuri, cum rupeam stiti voi pe cine. Actul aditional jucat in picioare, asa calc eu mizeria si minciuna si inventiile oamenilor care isi bat joc de oameni.

Nu atac pe nimeni, nici pe Gino, atrag atentia Federatiei in felul urmator, ati cerut 16 echipe, a zis domnul Burleanu ca vrea campionat atractiv, pai trebuie sa ceri.

Batem contract dar nu am voie sa il am ca trebuie sa il citesc la Liga, la biblioteca eu. Cand e vorba de secret, e ceva in intuneric. Nu mai este intuneric!

Inainte faceam cu ura asta, acum fac cu dragoste, am facut asa pentru voi, sa mai radem", a spus Gigi Becali.

Inainte sa intre in sediu, patronul FCSB i-a ordonat lui Ionut Lutu, mana sa dreapta sa stranga toate resturile de hartii pe care el le-a calcat in picioare.

"Bai, Lutule, vino aici, fa curatenie, ne da amenda ca am facut mizerie in fata...ne da amenda! ", a spus Becali.