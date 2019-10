Regulament SPARTAN la FCSB! 100 euro kilogramul, 5.000 euro tigara, 5.000 euro cartonasul rosu! Pentru ce poti fi dati afara direct jucatorii

Din articol Ce amenzi risca jucatorii FCSB. Regulamentul de ordine interioara

FCSB are un nou regulament de ordine interioara. Jucatorii risca amenzi mari pentru incalcarea "legilor".

FCSB are un regulament spartan de acum. Cine il va incalca risca amenzi usturatoare sau chiar desfacerea contractului. Potrivit Digi, jucatorii au fost instiintati ca vor plati 5.000 de euro daca vor lua cartonasul rosu intr-un meci. Tot 5.000 euro risca pentru o tigara aprinsa in cantonament.

"Eu n-am luat amenda si sper sa nu iau, ca e nasol. Nu stiu care e cea mai mare amenda, cred ca cea de 5.000 euro, pentru rosu. Nu stiu cine e campion la amenzi, nu stau sa ma uit. Sper sa nu iau niciun rosu si sa fie totul bine", a spus Dennis Man.

Ce amenzi risca jucatorii FCSB. Regulamentul de ordine interioara

Altercatie cu coechipieri sau cu vreun membru al staff-ului: 1.000 euro amenda

Lovirea unui coechipier sau a vreunui membru al staff-ului: 25% din salariul anual

Fumatul in incinta bazei sportive: 5.000

Telefoanele deschise in vestiar, in sala de sedinte video sau in autocar: 50

Prezenta cu telefonul in sala de mese: 50

Participarea la pariuri sportive: Rezilierea contractului

Neparticiparea la mese: 100

Nerespectarea tratamentului sau a programului de recuperare prescris de doctor: 1.000

Tratarea unei probleme medicale fara acordul conducerii intr-un alt cabinet medical decat in cel al clubului: 1.000

Absenta nemotivata de la antrenament: 25% din salariul anual

Participarea la antrenamente sub influenta bauturilor alcoolice: 5.000

Cartonase galbene pentru conduita nesportiva: 500

Cartonas rosu pentru conduita nesportivă: 5.000

Schimb de tricouri dupa meciuri (mai mult de 4 tricouri pe an): 500/tricou

Nepredarea echipamentului la finalul sezonului: 500

Folosirea de echipament sportiv diferit de cel al sponsorului oficial al clubului (genti, rucsac, sepci): 100

Depasirea cu mai mult de un kilogram a greutatii optime: 100 /kilogram

Depasirea greutatii optime cu mai mult de doua kilograme cu doua zile inainte de meci: neconvocarea la meci

Iesirea in oras dupa ora 00:00 cu cel mult 48 de ore inaintea unui meci: 5.000

Prejudicierea imaginii clubului printr-o conduita iresponsabila (stare de betie, agresiuni fizice sau verbale): 25% din salariul anual.