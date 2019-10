Baskanul de la Gaziantep a intrat peste Sumudica in vestiar dupa meciul de ieri: "Stiti ce le-a spus jucatorilor?!" Dezvaluirea facuta chiar de antrenor

Marius Sumudica a pierdut in fata lui Istanbul BB, ieri! Antrenorul a facut spectacol pe margine si a luat galben inca din minutul 1. La final, baskanul de la Gaziantep a intrat in vestiar.

Marius Sumudica s-a trezit cu patronul in vestiar ieri, dupa infrangerea 1-2 cu Istanbul BB. Seful lui Gaziantep nu a vrut, insa, sa il critice sau sa ii dea vreun ordin, ci le-a transmis jucatorilor ca Sumudica e seful absolut in vestiar.

"Patronul a venit si a zis: <Sumudica e seful in vestiar>"



Marius Sumudica s-a intors astazi in tara. El a vorbit la sosire.

"La mine la echipa daca se ordona schimbari?! Nu! Baskanul a intrat ieri in cabina si a zis: <din momentul de fata, seful in vestiar este Marius Sumudica, noi nu ne pricepem la fotbal, nu avem niciun fel de probleme, doar vrem sa venim sa va aplaudam sau sa va platim la momentul cand este data de plata. In rest, aici raspunde antrenorul si el face tot ce stie fiindca stie cel mai bine ce are de facut>", a spus Marius Sumudica.'



Sumudica are 11 puncte dupa 7 etape si e pe locul 8 in campionatul Turciei

3 puncte o despart pe Gaziantep de locul 1