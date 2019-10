KISStiano :)) Gestul facut de Ronaldo dupa derby-ul castigat de Juve in fata lui Inter! Dybala a fost decisiv: VIDEO

Din articol Ronaldo si Bonucci l-au pupat pe Dybala dupa meci

Juventus a redevenit liderul Italiei.

Juventus a invins-o cu 2-1 pe Inter Milano, pe Giuseppe Meazza. Dybala si Higuain au marcat golurile torinezilor, in timp ce Lautaro Martinez a punctat pentru gazde dintr-un penalty. La final, jucatorii lui Juve au fost in culmea fericirii.

Dupa meci, Paulo Dybala a vorbit pentru o televiziune italiana. In momentul in care acesta dadea interviu, Ronaldo si Bonucci au aparut din spate si l-au pupat pe obraz, respectiv gat.

CRISTIANO RONALDO E LEONARDO BONUCCI CHE DANNO UN BACIO A PAULO DYBALA, VOGLIO QUESTO VIDEO SULLA MIA LAPIDE pic.twitter.com/rjppQuK7bw — ℒ. (@dreaminhogvarts) October 6, 2019

In urma victoriei din Derby d'Italia, Juventus are un punct peste Inter in clasament. Torinezii s-au instalat la conducerea campionatului italian, pe care l-au castigat in ultimele 8 sezoane!