Singur Acasa: Mitrita la New York! GENIAL! "Am vrut sa plec de la New York pentru ca orasul e prea mare! Nu stiam ce sa fac acolo". VIDEO :)

Alex Mitrita s-a intors la echipa nationala.

Alex Mitrita a fost convocat din nou de Cosmin Contra. Dupa meciul cu Suedia, el a iesit din circuitul primei reprezentative. Mijlocasul ofensiv recunoaste ca el a fost de vina: "La urmatorul antrenament...n-am avut motivatie".

Mitrita: "Dupa 2-3 luni la New York ma gandeam sa plec! E prea mare orasul si nu stiam ce sa fac"

"De ce sa am emotii? Sunt bucuros ca revin la nationala, speram sa scoatem maximum din aceste doua meciuri. Nu sunt foarte obosit, am dormit tot drumul.

Acum m-am adaptat, dar dupa primele 2-3 luni voiam sa plec. Fiind un oras asa de mare, nici nu stiam ce sa fac in el!

Au exagerat putin cand m-au comparat cu Messi. E prea mult o comparatie intre mine si Messi, nu ne putem compara.



Important este ca sunt foarte apreciat, am jucat bine, fanii sunt...nu sunt ca in Romania. Dar sunt fanatici, sunt cu echipa. Nu sunt ca in Romania, sa iti sara in cap dupa ce pierzi un meci.

Nu este asa cum se spune, ca acolo vin jucatorii sa se retraga. S-au cumparat tineri cu 15-20 de milioane.

Nu credeam ca o sa-l intalnesc vreodata pe Guardiola. A si vorbit cu mine, ma bucur ca am avut ocazia asta. E prea departe, insa, sa ne gandim la City, eu vreau sa-mi fac treaba cat mai bine acolo.

N-am nimic cu domnul Contra. Daca aveam ceva, nu mai eram aici. Iar daca avea el ceva cu mine, din nou nu mai eram aici.

Dupa meciul cu Suedia, cand m-a scos la pauza, n-a fost absolut nimic. A doua zi a fost o...cum sa spun...nu m-am antrenat ok. A fost din vina mea. N-am avut motivatie.

Cine nu isi doreste sa fie la nationala meci de meci?! Imi doresc sa joc la nationala cum o fac la echipa de club. Foarte multa lume asteapta de la mine sa fac diferenta la echipa de club, asa cum faceam la Craiova.



Pentru mine nu este important numarul de pe tricou", a spus Alex Mitrita.

12 goluri in 29 de meciuri are Mitrita in actualul sezon din Major League Soccer