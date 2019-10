Se ridica peluzele pe noul stadion Steaua de aproape 100 de MILIOANE euro! Cum arata acum arena. FOTO

Din articol VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO

Noul stadion Steaua prinde contur.

Stadionul Steaua este cel mai avansat din cele trei pregatite de Romania pentru EURO 2020. Se lucreaza de zor in Ghencea, acolo unde peluzele sunt inaltate in aceasta perioada, iar 65% din lucrari au fost efectuate deja. Costul initial al noii arene era de 53 de milioane de euro, insa acum costul total este estimat la 93 de milioane de euro! Intre motivele date de constructor pentru cresterea pretului este cresterea inflatiei, dar si schimbari in proiect.

La stadionul Arcul de Triumf, constructia se afla la jumatatate. Costul pentru arena de rugby era estimat la 19 milioane de euro, insa acum a crescut la 26 de milioane, anunta Digi 24.

Stadionul Rapid este construit in proportie de doar 10%, desi costul lucrarilor a crescut de la 25 de milioane la 35 de milioane de euro. Termenul de finalizare in cazul arenei din Giulesti a fost amanat pana in octombrie 2020. Motivele invocate de constructor pentru aceasta intarziere sunt montarea mai multor piloni pentru consolidarea cladirilor din zona si faptul ca lucrarile se fac doar pe timpul zilei, pentru ca oamenii din zona au depus reclamatii fiind deranjati de zgomot si de praf.



