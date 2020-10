Reghe, vazut ca fiind antrenorul IDEAL pentru FCSB: "E singurul care poate face asta!" Declaratia unui fost oficial al ros-albastrilor

Laurentiu Reghecampf si-a dat demisia de la Al Wasl si ar putea veni pentru a treia oara ca antrenor la FCSB.

Fostul director sportiv al clubului patronat de Gigi Becali, Narcis Raducan, il considera pe Reghecampf omul ideal pentru acest post.

Invitat la emisiunea Liga Digi Sport, Raducan a declarat ca antrenorul de 45 de ani ani are marele atuu de a sti cum sa lucreze cu Becali si in acelasi timp se descurca foarte bine in a gestiona lotul de jucatori, reusind sa faca si performanta.

"Sunt extrem de putini antrenori care se pot intelege cu Gigi Becali si, in acelasi timp, sa faca si performanta. In aceasta privinta este de departe pe primul loc intr-un astfel de top!

Este extrem de greu sa tii cont de recomandarile patronului si sa gestionezi si lotul. El stie cum sa faca asta. Se face credibil in fata lotului cu argumente, nu doar printr-o o anumita abilitate de comunicare. El chiar reuseste sa se impuna, nu stiu cum o face asta, dar are calitatea asta.

Este singurul care poate ridica FCSB la rangul de echipa care sa se bata cu succes la campionat. Altfel, nu are nicio sansa cu Craiova si CFR Cluj", a spus Narcis Raducan.

La conferinta de presa de dinaintea meciului din aceasta seara cu Academica Clinceni, fostul secund al lui Reghecampf si actualul antrenor al FCSB-ului, Toni Petrea, a declarat ca nu a vorbit cu Reghe despre acest subiect si ca nu stie nimic despre posibila venire a acestuia pe banca "ros-albastrilor".

"Am aflat si eu azi despre acest lucru. Sincer, n-am vorbit nimic cu Laurentiu, nu stiu ce s-a intamplat acolo, chiar nu stiu ce planuri de viitor are. Chiar nu ma intereseaza", a spus Petrea.