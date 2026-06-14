În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”

Cotat la 650.000 de euro, Alibek Aliev a bifat 21 de meciuri la CFR Cluj, a marcat patru goluri și a contribuit cu șase pase decisive.

Cifrele atacantului nu l-au impresionat pe Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, care a declarat că Alibek Aliev nu și-a meritat banii câștigați în Gruia, motiv pentru care contractul acestuia nu va fi prelungit.

”Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat.

Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa”, a spus Varga.

Chiar dacă s-a despărțit de CFR Cluj, Aliev poate continua în Superliga României. Potrivit Fanatik, fotbalistul cu dublă cetățenie, rusă și suedeză, negociază chiar cu marea rivală a ”feroviarilor”, Universitatea Cluj.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi se poate despărți în această vară de Jovo Lukic, atacantul care a impresionat stagiunea precedentă, dar și la Mondial, unde a înscris pentru reprezentativa Bosniei în meciul contra Canadei, scor 1-1.