Formația turcă s-a impus cu 3-0 în fața sârbilor de la IMT Novi Belgrad și intră cu moral ridicat în noul sezon din SuperLig.

După remiza cu Vozdovac (1-1) și succesul cu OFK Belgrad (2-1), Gaziantep a bifat al treilea rezultat pozitiv al verii.

Cu trei români titulari, Mirel Rădoi a bifat încă o victorie

Golurile victoriei au fost marcate de Trivante Stewart (27), Fuat Bavuk (77) și Sabahattin Destici (89).

Mirel Rădoi i-a trimis din primul minut pe Florin Ștefan, Alexandru Maxim și Deian Sorescu, iar în formula de start s-a regăsit și Ulrich Meleke, fostul jucător de la FC Botoșani, FC Voluntari și CFR Cluj, transferat în această vară la Gaziantep.

Echipa turcă a încheiat astfel neînvinsă perioada de pregătire, cu două victorii și o remiză în cele trei partide disputate.

Gaziantep va debuta în noul sezon al campionatului Turciei sâmbătă, 15 august, pe teren propriu, împotriva lui Alanyaspor, formație la care evoluează Ianis Hagi.