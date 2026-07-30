Una dintre cele mai mari umilințe din istoria fotbalului românesc a fost trăită joi, 30 iulie 2026, atunci când FCSB a fost pusă la respect de FK Auda. A pierdut și în tur, și în retur, iar semnalele de alarmă, referitor la nivelul fotbalului românesc, sunt trase din nou.

Atât de jos a ajuns fotbalul românesc, încât letonii să afirme, acum, după ce FCSB a fost eliminată de FK Auda, că se așteptau ca dubla să aibă un astfel de rezultat final? Așa se pare!

FK Auda – FCSB, 1-4, în Conference League. Letonii se așteptau să învingă!

Publicația letonă sportazinas.com a titrat, după confruntarea retur din Conference League: ”Auda nu dezamăgește așteptările - Diedhiou scufundă adversarii și prelungește parcursul echipei în Conference League.”

FCSB a fost umilită de FK Auda și a părăsit rușinos Conference League și, implicit, parcursul european din sezonul 2026-2027. Auda s-a impus cu 4-1 în fața FCSB în returul din preliminariile întrecerii.

Letonii s-au calificat după 7-3 la general, iar presa națională a reacționat și a jubilat în urma unui astfel de succes, care aduce multă bucurie țării.

Marius Baciu, OUT de la FCSB după umilința cu FK Auda?

Partida din Letonia conduce la mult haos în tabăra FCSB, iar Marius Baciu riscă să fie demis de patronul Gigi Becali. Dacă în București lucrurile sunt complicate pentru fosta campioană a României, în Letonia nu mai contenesc laudele.