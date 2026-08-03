Gigi Becali și-a exprimat în multiple rânduri public dorința de a-l transfera pe internaționalul român, însă negocierile cu Trabzonspor se anunță dificile.

Atacantul este sub contract cu formația din Turcia până în vara lui 2028, iar clubul cere 1,5 milioane de euro pentru a-l lăsa să plece.

Cristi Pulhac: „Nu are de ce să vină”

Invitat la emisiunea VoyoSport Live, Cristi Pulhac a analizat posibilul transfer alături de Ciprian Marica și a explicat de ce îl vede puțin probabil.

„Dacă ar avea o ofertă mult mai bună, sau chiar și cu aceiași bani, eu cred că ar alege o echipă din străinătate. Nu ar veni aici. N-are de ce. De ce să vină? În primul rând, rezultatele FCSB-ului nu-l ajută acum, nu joci nici în Europa, nu știi în ce formă ești și majoritatea au refuzat să vină așa rapid în România, mai ales când ai niște echipe care sunt interesate de tine. Eu unul aș vrea să vină, da. Vreau să-l văd mai aproape”, a declarat Cristi Pulhac.

„Mie, ca jucător, îmi place foarte mult, cred că are un potențial pe care nu și l-a atins până acum”, a completat Ciprian Marica.

Denis Drăguș a ajuns la Trabzonspor în vara lui 2024, după transferul de la Standard Liege, pentru 1,7 milioane de euro. În prezent, atacantul de 27 de ani este cotat la două milioane de euro, potrivit Transfermarkt.