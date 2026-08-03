FCSB își dorește un nou atacant, după cum a dezvăluit Gigi Becali imediat după meciul cu FK Auda.

Roș-albaștrii îl au în vizor în continuare pe Denis Drăguș, dar negocierile cu Trabzonspor nu vor fi deloc simple.

Denis Drăguș, greu de adus la FCSB: „O grămadă de nebunii, de înțelegeri”

Atacantul lui Trabzonspor se află sub contract cu formația din Turcia până în 2028, iar FCSB va fi nevoită să ofere o sumă de transfer în schimbul jucătorului.

Iasmin Latovlevici a analizat posibilul transfer al echipei lui Gigi Becali și nu crede că suma pe care ar urma să o achite FCSB este o problemă.

„(n.r. - Denis Drăguș la FCSB) Din punct de vedere al sumei, nu cred că se pune problema, dar, cum am spus, se pot întâmpla o grămadă de nebunii, de înțelegeri, de combinații, de mixuri. Până la urmă, cum consideră Drăguș. Dacă poate să facă un pas în față, așa poate să facă și o greșeală să aleagă FCSB-ul.

Știi cum e, în afara terenului, la nunți, botezuri, e altceva. Când te duci să performezi și nu îți iese, nu mai contează niciun zâmbet, nimic. Totul se uită... Având în vedere și perioada din tur când a jucat mai puțin sau foarte puțin chiar, nu știu”, a spus Iasmin Latovlevici la VoyoSport Live.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Denis Drăguș: ce sumă trebuie să achite FCSB

Formația din Turcia vrea să își recupereze o parte din banii pe care i-a investit în transferul lui Denis Drăguș. Trabzonspor a plătit 1,7 milioane de euro către Standard Liege pentru a-l aduce pe atacantul român în 2024.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Drăguș la 1,5 milioane de euro, conform presei din Turcia.

Astfel că, dacă Gigi Becali își dorește să îl aducă pe fotbalistul de 27 de ani la FCSB va trebui să bage mâna adânc în buzunar, pentru Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în 2028.