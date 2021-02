Reactia lui Sorescu dupa declaratiile facute la finalul meciului cu Craiova: "Am primit foarte multe mesaje!" Ce a spus capitanul lui Dinamo

Deian Sorescu (23 ani) a vorbit despre declaratiile facute de la finalul infrangerii cu Craiova.

Capitanul 'cainilor' a declarat la finalul meciului cu Craiova ca se gandeste la plecare, insa declaratia sa a fost interpetata gresit, dupa cum a tinut sa precizeze chiar el.

Sorescu a vrut sa lamureasca declaratiile facute si sa explice ce a vrut sa spuna, de fapt, mentionand ca nu se gandeste sa plece de la Dinamo acum, mai ales in contextul situatiei delicate de la club.

"Am primit foarte multe mesaje dupa flash-interviul acordat la finalul meciului de la Craiova. Imi pare rau ca am fost inteles gresit, eu am declarat intr-un context ca ma gandesc sa plec de aici in viitor.

Acum sunt sub contract cu Dinamo si mintea e 100% aici pentru a salva echipa in cel mai complicat sezon din istoria clubului. Orice jucator isi doreste sa ajunga intr-un campionat mai puternic din Europa, dar Sorescu nu pleaca acum de la Dinamo!

Sunt foarte atasat de echipa, de suporteri, de tot ce inseamna Dinamo si ma gandesc doar la meciul urmator, cu FCSB, din Cupa Romaniei. Avem de luat o revansa si, alaturi de DDB, trebuie sa salvam Dinamo in acest an!", a spus Sorescu pentru site-ul oficial al clubului.