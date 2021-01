UTA Arad - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:45 | Probleme de lot pentru Gane inaintea duelului de la Arad! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ultimul meci al zilei in Liga 1 le pune fata in fata pe UTA Arad si Dinamo.

Cele doua echipe sunt despartite, dupa 19 etape, doar de doua puncte in clasamentul Ligii 1. Aradenii au 24 de puncte si sunt pe locul 10, in timp ce Dinamo ocupa a 11-a pozitie, cu 22 de puncte.

In partidele din 2021, UTA a obtinut doua victorii, cu FC Voluntari (1-0) si Poli Iasi (2-1), si o remiza, in compania celor de la FC Viitorul (0-0), si au fost invinsi doar de FC Arges (1-2).

De cealalta parte, Dinamo a castigat meciurile cu FC Hermannstadt (2-0) si Gaz Metan (2-1) si a pierdut cu FC Botosani (0-4) si Chindia Targoviste (0-1).

Inaintea acestui meci, antrenorul "cainilor rosii" a declarat ca se confrunta cu probleme de lot: "Victoria cu Gaz Metan a readus increderea in vestiarul nostru. Chiar daca am incasat gol in primele minute, am reactionat bine si am reusit sa intoarcem scorul pana la pauza, pe un teren complicat.

Sper sa ne impunem in aceasta deplasare de la Arad, asa cum UTA a castigat in tur. Imi doresc sa avem continuitate in rezultate. Probleme de lot? Vor lipsi doi jucatori importanti, Rauta si Fabbrini, ambii suspendati, plus Blejdea, accidentat", a declarat Jerry Gane, pentru site-ul oficial al lui Dinamo.

In turul campionatului, UTA Arad a castigat cu 1-0 in deplasare, golul victoriei fiind inscris de Hora, din penalty, in ultimele minute ale primei reprize.

Partida dintre UTA Arad si Dinamo este programata de la ora 20:45 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

UTA Arad: Iacob - Tomozei, Melinte, Benga, Roumpoulakou - Oroian, Albu, Vorobjovas, Rusu - Hora, Roger

Dinamo: Esanu - Sorescu, Puljic, Ehmann, Filip - Nepomuceno, Anton, Achim, Bani - Nemec, Magaye