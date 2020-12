"I-as pune o promisiune sub brad lui Cortacero!" Mos Craciun nu a mai fost imbracat in alb-rosu! Sorescu s-a saturat de promisiunile conducerii si vorbeste de plecare!

Ultima sedinta cu privire la marirea de capital de la Dinamo nu a adus nicio schimbare.

Fotbalistii lui Dinamo sunt neplatiti de mai bine de trei luni, iar o parte din jucatorii veniti in vara au plecat deja de la club. Deian Sorescu este pesimist cu privire la viitorul clubului din Stefan cel Mare, iar mijlocasul in varsta de 23 de ani anunta ca o sa plece in cazul in care situatia financiara de la echipa nu se schimba.

"Cand ne vom reuni si vom afla lucrurile exacte vom lua o decizie. Nu e normal ca cineva sa-si bata joc de noi. Am inteles ca zilele trecute s-au si batut la ultima sedinta, suporterii au fost mintiti si era normal sa se intample aceste lucruri.

Nu mai accept ca spaniolii sa imi spuna ceva. O sa incerc sa-i ignor, ca sa nu ma enervez. As prefera sa nu ne mai zica nimic si sa ne trezim dimineata cu mesaj de la banca. Nu m-am putut gandi la plecare, am avut meciuri grele si am spus sa lasam problemele deoparte. Am jucat pentru noi si suporteri, iar lucrul asta s-a vazut in rezultatele noastre, dar in pauza asta ma voi gandi sa plec... sau sa raman, voi lua o decizie", a declarat Deian Sorescu pentru Digi Sport.

Sorescu a declarat in gluma ca in cazul care ar fi Mos Craciun, ar dori sa-i puna lui Cortacero o promisiune sub brad, la fel cum a facut spaniolul de cand a venit la club.

"Vreau sa joc fotbal de placere si sa nu am alte probleme financiare sau din jurul echipei. As vrea sa joc la o echipa care se bate la campionat. Am avut o promisiune ca se vor rezolva lucrurile pana de Craciun, eu le-am urat Craciun fericit tuturor, chiar si celor din conducere.

Cred ca se vor intoarce din vacanta cativa straini, nu toti, dar cativa o vor face. Daca as fi Mos Craciun, i-as pune o promisiune sub brad lui Cortacero. Nu mi-am depus memoriu, se poate pune conform regulamentului. Nu m-am gandit deoarece nu vreau sa fac rau acestui club. Avem intarziere trei luni de salariu."