Sorescu, DARAMAT dupa infrangerea cu Craiova: "Daca mai apar probleme, ma gandesc sa plec!" Gane: "Nu meritam sa pierdem meciul asta!"

Dinamovistii sunt multumiti de ceea ce au aratat la Craiova.

'Cainii' spun ca doar ghinionul a facut ca Dinamo sa nu plece cu un punct de pe Oblemenco. Deian Sorescu pune toata greutatea sezonului pe meciul de Cupa cu FCSB. Invinsi in campionat, dinamovistii pot salva primavara cu o victorie in 'optimile' Cupei in fata rivalei. Sorescu lasa de inteles ca nu si-a luat gandul de la plecare, in ciuda acordului la care a ajuns cu reprezentantii DDB.

"Am aratat bine la Craiova, cred ca meritam mult mai mult. Asa e fotbalul, n-avem ce face, nu putem sa ne plangem. De maine ne gandim la urmatorul meci. Asta e frumos in fotbal, ca poti sa-ti iei revansa de la o zi la alta. Avem un derby in Cupa cu FCSB, toti au ambitie cu Dinamo. E grea situatia de la Dinamo, totul e greu. Ma gandesc la mine, nu vreau sa raman la nivelul asta, asa ma motivez. Ma gandesc sa plec in viitor, acum nu. Daca vor mai aparea probleme, ne vom pune la masa si vom discuta", a spus Sorescu la Digisport.

Antrenorul Gane e in cautare de solutii pentru jocul cu FCSB: "Nu meritam sa pierdem. Am avut situatii si cu FCSB, in campionat, poate ne trebuie mai mult noroc si mai multa inspiratie la finalizare. Poate asta n-a mers in ultimele meciuri. N-avem timp, vine derby-ul miercuri, apoi meci cu Sepsi. N-am ce sa reprosez la implicare, la finalizare sa fie mai inspirati. E foarte bine ca a venit jucatorul de la Chievo, avem nevoie de jucatori. Azi am fi avut nevoie de mai mult de la jucatorii care puteau decide un duel unu contra unu, poate de la Fabbrini, de la Nepomuceno", a comentat Gane la Digisport.