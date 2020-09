Reactia lui Ilie Poenaru dupa transferul lui Cristi Tanase la Clinceni: "Nu cred ca mai are rost sa vorbim despre CV-ul lui"

Cristi Tanase este noul jucator al Academicii Clinceni.

Fostul jucator de la FCSB a semnat o intelegere valabila pe un an. Mijlocasul roman a ales sa mearga la Clinceni, chiar daca a avut oferte de la fostul sau club, FC Arges, revenit si el in primul esalon al fotbalului romanesc.

Antrenorul echipei, Ilie Poenaru, este incantat de noul transfer si a declarat ca a avut mereu o relatie buna cu Tanase. Cei doi au fost colegi pe vreamea cand evoluau la Arges.

"Nu cred ca mai are rost sa vorbim despre CV-ul lui. Cristi Tanase este un jucator cu o experienta foarte mare, un jucator care sper sa ne ajute sa ne indeplinim obiectivele.

Povestea e lunga, transferul s-a facut poate si datorita legaturii pe care o am cu Cristi Tanase. Sa nu uitam ca noi am fost colegi la FC Arges, el chiar atunci era un copil si impreuna am facut banda.

Relatia s-a mentinut, chiar daca eu m-am retras din activitate. Am ramas intr-o relatie foarte buna cu el si am reusit, in ciuda altor oferte pe care le-a avut, am reusit numai noi stim cum, sa-l facem sa vina la noi", a spus Ilie Poenaru.