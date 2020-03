"A ajuns Clinceni sa faca intelegeri cu Dinamo?" Reactia lui Ilie Poenaru dupa infrangere! Ce spune despre acuzatiile de "blat"

Antrenorul Academicii Clinceni a vorbit dupa meci.

Dinamo s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce a invins-o cu 1-0 pe Academica Clinceni. In ciuda faptului ca Academcia a pierdut meciul, Ilie Poenaru s-a declarat multumit de jocul echipei sale.

"Am iesit bine din meci si nu avem accidentati, ca dupa meciul din campionat. Am aratat destul de bine, am avut ocazii bune dar nu am reusit sa le fructificam. Am pierdut meciul dupa o greseala. Pe joc era greu sa ne bata. Ne-am schimbat planul tactic si am schimbat cativa jucatori pentru ca am avut un meci greu in campionat. Imi doream sa castig, dar nu voiam sa ajungem in prelungiri", a spus antrenorul pentru Digisport.

Tehnicianul a comentat si acuzatiile de "blat" intre cele doua formatii:

"A ajuns Clinceni o echipa de temut, sa faca intelegeri cu Dinamo? Am raspuns pe teren si s-a vazut ca nu a fost niciun aranjament. Daca faci asa ceva, nu astepti ultimele minute pentru gol. Cat sunt eu aici, nu se va face asa ceva", a adaugat Poenaru.

