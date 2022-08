Dinamo - Oțelul Galați 1-3 | Dorinel Munteanu, reacție spectaculoasă în urma victoriei: „Nu trebuie să ai nume, trebuie să ai echipă”

Gălățenii au făcut deplasarea la Clinceni, pe stadionul unde Dinamo a jucat "pe teren propriu" în acest meci. Oțelul a deblocat rapid tabela, în minutul 33, grație reușitei lui Gorovei, însă Buhăescu a restabilit egalitatea în minutele de prelungiri ale primei reprize (45+2').

Cu toate acestea, formația lui Dorinel Munteanu a majorat diferența în minutele 56 și 66, datorită golurilor înscrise de Maxim, respectiv Cârjan. După meci, tehnicianul și-a felicitat echipa și a spus că „nu trebuie să ai nume, ci echipă”.

Dorinel Munteanu: „Am câștigat pe merit”

„Felicitări echipei, pentru că, așa cum am discutat înainte de joc, am văzut un plus de atitudine, un plus în jocul echipei. Cred că am câștigat meritat, am condus jocul, am avut ocazii. Am primit gol, nu trebuia, dar, după, am câștigat pe merit.

În primul rând, este o muncă de un an de zile, am cerut echipei să aibă încredere în potențialul ei. E greu, sincer, să pierdem așa ușor. Nu trebuie să ai nume, trebuie să ai echipă. Am demonstrat și în Liga 3 și acum.

E începutul la noi, avem un meci greu cu Unirea Constanța duminică, e o căldură mare. Eu sper că, până la ora jocului, să aduc echipa pe picioarele cu pământ și voi aduce, cu siguranță.

Trebuie să câștigăm jocurile de pe teren propriu și ce luăm din deplasare este un plus.

Bun era dacă aveam șase puncte. Sigur, avem un obiectiv ca până la sfârșit să fim în play-offul competiției, este realizabil. Facem eforturi, în toate punctele de vedere.

Pentru mine, eu știu, istoria pe care am făcut-o la Dinamo nu o pot uita niciodată. Îmi pare rău că unii spectatori, unii, nu toți, au cam sărit calul, dar, nicio problemă, sunt antrenorul echipei Oțelul Galați și îmi apăr interesele mele.

E posibil, pentru că eu sunt convins că Dinamo va mai aduce jucători. Nu au fost slabi, am pus o presiune în jumătatea lor. Mai au de muncit. Și noi mai avem de muncit.”, au fost cuvintele lui Dorinel Munteanu, după meci.

Dinamo - Oțelul Galați 1-3

Meciul Dinamo - Oțelul a închis, astfel, etapa a doua din Liga 2. ”Câinii” rămân pe locul 11, cu trei puncte și un golaveraj cu două goluri marcate și trei primite. De partea cealaltă, Oțelul a urcat pe locul cinci, la egalitate cu Poli Iași și CSA Steaua.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la ACS Viitorul Tg. Jiu, în timp ce Oțelul va juca ”acasă” cu Unirea Constanța.