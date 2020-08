Panica la Academica Clinceni! Ilie Poenaru are mai multe oferte: "Sunt mai mult de doua variante, si de afara si din Romania"

Antrenorul echipei Academica Clinceni poate pleca de la echipa, dupa ce a reusit sa o salveze de la retrogradare.

Ilie Poenaru ar fi dorit de Gaz Metan Medias, unde Dusan Uhrin nu mai este pe placul nimanui, iar o alta oferta ar fi din Dubai.

El a declarat ca are mai multe oferte si ca este deschis negocierilor.

"Sunt niste oferte, sunt mai mult de doua variante, si de afara si din Romania. Deocamdata, sunt la Clinceni. Florin Vulturar va poate oferi mai multe detalii, eu sunt cu capul doar la fotbal. Eu mai am un an de contract cu Clinceni, un contract pe care il renegociez si vedem unde ajunge. Deocamdata, am avut o runda de discutii in care am negociat pentru staff si pentru mine, dar inca nu am ajuns la ceva concret.

Nu stiu. Nu pot sa spun ca plec sau ca nu plec. Depinde de oferte, de discutiile pe care le avem, de obiective. Sunt deschis pentru oricine", a spus Ilie Poenarupentru ProSport.

Academica Clinceni a terminat sezonul pe locul 10, cu 32 de puncte, fiind la 2 puncte de locul care duce la baraj si la 7 de cel care asigura retrogradarea. Dupa schimbarea sistemului, nimeni nu va retrograda direct, iar ultima clasata, Chindia Targoviste, va juca un baraj pentru a ramane in Liga 1.

