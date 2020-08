"Meritam un egal, am dominat in multe momente!" De ce a transferat Ilie Poenaru din liga a 2-a bulgara: "Romanii sunt foarte scumpi, cer salarii incredibile!"

Academica Clinceni a pierdut la limita meciul cu CFR Cluj din prima etapa a noului sezon din Liga 1.

Poenaru a comentat meciul cu CFR Cluj, in care echipa sa a avut ocazia de a obtine un rezultat de egalitate in ultimele minute.

"A fost un meci bun, echilibrat, in care dupa parerea mea am jucat de la egal la egal. In partea a doua am avut momente in care am si dominat. Eu zic ca la primul gol a fost fault in atac, dar asta e. Din pacate, nu reusim la ocazii clare sa inscriem, asta este fotbalul... Daca tu nu marchezi, adversarul te taxeaza. Am facut greseli care ne-au costat, trebuie sa invatam si sa eliminam greselile.

Oricum trebuie sa ii felicit pe baieti pentru joc. Am reusit sa facem un meci bun si sa aratam un fotbal bun desi avem multi jucatori noi. Este imbucurator pentru ca avem pe ce sa lucram.

Se pare ca am ales bine jucatorii pe care i-am introdus pe teren. Ne trebuie timp ca sa ne omogenizam si sa aratam mai bine de acum incolo. Ne mai trebuie si jucatori, am cerut inca 3-4 jucatori de care am nevoie, jucatori in benzi, mijlocasi, poate si in atac", a declarat tehnicianul de la Clinceni.

Ilie Poenaru a dezvaluit si de ce a apelat la jucatori straini, transferand din Liga a 2-a bulgara.

"Am incercat sa luam jucatori romani, dar trebuie sa fiu sincer si sa recunosc ca ai nostri sunt foarte scumpi. Si ma refer si la cei care nu au jucat meci de meci. Cer salarii incredibile pentru momentul in care suntem si a trebuit sa ne indreptam atentia catre jucatorii straini care vin pe salarii mai mici, dar care vor sa faca performanta.

Important este ca azi am pierdut un meci nemeritat. Cred ca un rezultat de egalitate era echitabil. Este important ca in cel mai scurt timp sa aratam o alta fata, mult mai buna. Ne dorim mult mai mult, sa nu mai fim in situatia de anul trecut cand nimeni nu a crezut in noi. Am avut liniste, ne-am vazut de treaba si uite ca am demonstrat ceva. Anul asta speram sa fie mult mai bine", a conchis antrenorul.