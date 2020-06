Prima reactie a lui Ilie Poenaru dupa victoria NOROCOASA de la Iasi! "Nu am facut jocul pe care il asteptam!"

Ilie Poenaru a vorbit despre victoria obtinuta la Iasi.

Antrenorul echipei din Clinceni a spus ca nu este multumit de jocul baietilor sai pentru ca Iasiul a dominat, insa punctele obtinute sunt foarte importante.

"Ne-au dominat din punct de vedere al fazelor fixe si ne-am retras prea mult. Cred ca am facut foarte bine faza defensiva si am reusit sa nu primim gol. Am scapat pe contraatac si am reusit chiar sa marcam, ceea ce nu am facut la Voluntari desi am avut ocazii.

Nu am facut jocul pe care il asteptam, Iasiul ne-a dominat, dar punctele conteaza si este important pentru noi si pentru moralul jucatorilor ca am revenit langa pluton si putem sa abordam altfel jocul urmator.

Achim e un jucator de patrundere care impinge foarte bine si are finalizare buna. Acum n-a fost chiar asa, dar a avut putina sansa si eu le zic tuturor ca cei care intra din postura de rezerve trebuie sa vina cu ceva bun. In seara asta ei au facut asta.

Avem un moral bun si este important pentru ca ne da incredere, dar sper sa ne schimbam jocul. Sunt bucuros de victorie, dar nu am fost atat de multumit de joc. Ma bucur ca jucatorii au inteles ca fara sacrificiu, fara munca, nu putem face absolut nimic. Ne asteapta un meci important, greu, cu Chindia, dar o sa jucam acasa si o sa jucam la victorie", a declarat Ilie Poenaru la finalul partidei.