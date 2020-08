Situatie INCREDIBILA la Clinceni cu doar cateva zile inainte de startul campionatului! Cati jucatori are Ilie Poenaru in lot

Ilie Poenaru, antrenorul Academicii Clinceni, a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

El a declarat ca nu are suficienti jucatori inainte de starul campionatului si ca la echipa mai sunt doar 6-7 jucatori din vechiul lot al echipei.

"Ieri, am reusit sa fac si 10 contra 10, sunt multi copii. La nivel de seniori, sunt acolo la 12-13, in cursul zilei de astazi vor mai veni doi jucatori. In perioada asta vom juca doua meciuri, se va intrerupe campionatul si speram ca pana atunci sa imbunatatim lotul si din punct de vedere numeric dar si valoric, iar dupa aceasta perioada sa aratam mult mai bine. Un 11 o sa il am, un 11 cat de cat bun o sa am cu CFR. Sunt undeva la vreo 6-7 jucatori din vechiul lot, inclusiv portarul. Asa am terminat campionatul, ultimele 3 etape le-am jucat cu 13 jucatori.

Au venit 4 jucatori straini la inceputul perioadei de pregatire, au mai venit si niste romani, la nivel de juniori si o sa mai vina zilele astea jucatori", a declarat Ilie Poenaru pentru PRO X.

Academica Clinceni va trebui sa isi rezolve repede probleme din lot. Duminica, va debuta in nou sezonul din Liga 1, pe teren propriu intr-un meci contra celor de la CFR Cluj.