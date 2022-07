Florin Tănase poate pleca în China înainte de returul cu Saburtalo Tbilisi! Anunțul lui MM Stoica

Tănase a evoluat în toate partidele noului sezon pentru FCSB. Fotbalistul a fost prezent în remiza cu 'U' Cluj (1-1), în eșecul rușinos cu Saburtalo Tbilisi (0-1) și înfrângerea dureroasă cu Rapid București (0-2).

Cu toate acestea la activ, MM Stoica a vorbit despre viitorul lui "Tase" ca "roș-albastru". Managerul sportiv al grupării finanțate de Gigi Becali a mărturisit că înțelege dacă jucătorul său va alege orice alt campionat în defavoarea celui românesc.

MM: „Nu știm dacă va continua Tănase”

„Vine într-un moment foarte dificil (n.r. Nicolae Dică), un moment în care nu știm dacă va continua Tănase. Eu știu că sunt șanse foarte mari să plece. Eu când văd parafate actele, atunci pot să spun, dar, din toate informațiile pe care le am acum, sunt șanse foarte mari să plece. În momentul în care clauza s-a achitat, tu nu mai poți să faci nimic. Nu știu dacă va fi sau nu cu Saburtalo. Noi trebuie să pregătim ambele variante, cu Tănase și fără Tănase.

Între a câștiga salariul de aici și o sumă de 7 cifre pe an în China, iartă-mă, oricine ar pleca acolo. Shanghai, la momentul ăsta, e peste New York. N-am fost, doar toată lumea spune, am vorbit cu Oli, a vorbit Tase cu Stanciu, e paradis, incredibil cum a putut să crească.”, au fost cuvintele lui MM Stoica la Orange Sport.

Tănase, la FCSB

Internaționalul român este unul dintre cei mai bine cotați din Superliga. 5.5 milioane de euro este cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate.

Florin Tănase evoluează încă din vara anului 2017 la FCSB, moment în care FC Viitorul l-a cedat pe 1.5 milioane de euro.

Fotbalistul a bifat 227 de apariții în tricoul bucureștenilor, a marcat 83 de goluri și a pasat decisiv în 41 de situații.