"Acesta este primul meu gand!" Rusescu a anuntat ce va face din vara! Unde vrea sa joace in urmatorul sezon

Raul Rusescu a marturisit ce va face dupa incheierea sezonului.

Raul Rusescu a fost adus in toamna anului trecut la Academica Clinceni si a reusit sa marcheze 5 goluri in 25 de meciuri in tricoul ilfovenilor.

Academica Clinceni a terminat sezonul regulat pe locul 5 si a intrat in playoff pentru prima oara in istoria clubului.

Fostul golgheter al FCSB-ului a marturisit ca isi doreste sa plece in strainatate, chiar daca a avut un sezon bun la Clinceni.

"Eu am contract pana la sfarsitul acestui sezon. Nu pot sa ma gandesc prea departe la ce se va intampla. Mai am de jucat fotbal, mai vreau sa ma bucur de fotbal si primul meu gand este sa plec din nou in strainatate.

Important este ca pana la sfarsitul sezonului sunt jucatorul acestei echipe si ma voi bucura pana la sfarsit de ce se va intampla aici. Important este ce isi doreste Academica Clinceni din sezonul viitor. Vom vedea, chiar nu stiu ce au de gand se faca, pe ce drum vor sa mearga. Eu imi doream mult mai mult de la mine.

Sunt multumit din punct de vedere al faptului ca echipa a intrat in play-off, asta ma bucura. Niciodata nu sunt satisfacut pe deplin de ceea ce am facut intr-un sezon, mereu este loc de mai bine. Nu cred ca se astepta cineva ca Academica Clinceni sa fie in play-off", a spus Rusescu pentru Digi Sport.

Rusescu a castigat trei titluri cu FCSB si a trecut pe la Braga, Osmanlispor, Giresunspor, Unirea Urziceni, Astra si CS Otopeni de-a lungul carierei.

