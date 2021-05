Pur si simplu, magic! Rusescu, gol superb in fata fostei echipe! Cum a putut sa inscrie atacantul lui Clinceni si cum a reactionat la gol

Atacantul a marcat al saselea gol in campionat chiar contra fostei sale echipe.

FCSB a deschis scorul in minutul 20, Olaru a trimis un sut din intoarcere cu piciorul stang la coltul lung si nu i-a dat nicio sansa portarului.

Insa bucuria "ros-albastrilor" a durat doar 6 minute. Andrei Cordea l-a invins pe Vlad cu o lovitura de cap din 4 metri.

Academica Clinceni a fortat, iar in minutul 36, Raul Rusescu a reusit sa isi duca echipa in avantaj. Atacantul a fost gasit de Achim cu o centrare pe jos si a expediat un sut puternic, cu pamantul, de la 20 de metri. Vlad a fost batut din nou, iar Academica Clinceni are 2-1 la pauza.

Din respect pentru clubul la care a evoluat 4 sezoane, in 3 mandate, Rusescu nu s-a bucurat pentru golul marcat.