CFR Cluj a ajuns pe locul 7 în Superliga României după victoria obținută în meciul cu UTA Arad.

Daniel Pancu, nemulțumit de programul lui CFR Cluj

După meci, Daniel Pancu s-a arătat nemulțumit de programul meciurilor din acest final de sezon regulat și a transmis că Rapid și U Cluj sunt avantajate când vine vorba despre acest aspect.

”Dacă făceau programările astea Gigi Corsicanu cu cel mai înfocat suporter al lui U Cluj… Au un avantaj foarte mare cu această programare. E un test important şi pentru noi, chiar dacă adversarii au câte o zi în plus de pauză, că putem juca ca o echipă europeană, din trei în trei zile”, a spus Pancu după meci.

Daniel Pancu a vorbit și despre meciul cu UTA Arad. Antrenorul ardelenilor a ținut să își felicite elevii pentru prestația avută și a mărturisit că este mândru de faptul că a reușit să redreseze echipa.

”O victorie mare de tot, cea mai importantă. Pe un asemnea teren, nu mă mai opresc din laudă la adresa jucătorilor. E o consecinţă a ceea ce am reuşit aici. Încredere totală în valorea jucătorilor. Plecările au contat foarte mult. Situaţia pe care am găsit-o nu pot să o descriu în cuvinte. Sunt foarte fericit pentru jucători şi suporteri”, a mai spus Pancu.