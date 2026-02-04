Ialomițenii sunt pe locul 14 în Superliga României, cu doar 21 de puncte strânse în 25 de meciuri și, cu siguranță, va fi una dintre echipele care vor lupta pentru evitarea retrogradării.

Andrei Prepeliță: ”Încă nu am reziliat!”

În mod cert, rezultatele negative au cântărit mult la demiterea celor doi antrenori, chiar dacă li s-a promis că o astfel de decizie va fi luată doar la finalul sezonului dacă va fi cazul.

Andrei Prepeliță a reacționat după demiterea sa de la Unirea Slobozia. Antrenorul a mărturisit că urmează să semneze rezilierea contractului cu formația ialomițeană și nu se va mai afla pe bancă la meciul cu Farul Constanța.

”Încă nu am reziliat, dar e clar că nu o să mai fiu pe bancă la meciul din etapa următoare. Asta e viața, nu vreau să fac alte comentarii. Vă mulțumesc”, a spus Andrei Prepeliță, conform GSP.

Claudiu Niculescu, noul antrenor al Unirii Slobozia

Între timp, Unirea Slobozia l-a numit în funcția de antrenor principal pe Claudiu Niculescu.

Niculescu a antrenat în ultimul an şi jumătate formaţia CSM Slatina, aflată în Liga 2, pe locul 14.

Claudiu Niculescu revine în Superligă după opt ani, ultima oară el conducând pe Dinamo Bucureşti, în 2018.