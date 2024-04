Întrebat dacă Manchester City se califică în semifinalele Ligii Campionilor, Jude Bellingham a răspuns concret!

După remiza captivantă, ce s-a terminat 3-3 la Bernabeu săptămâna trecută, ambele echipe sunt pregătite pentru un duel cu mize mari, cu locul în semifinale pe masă.

Confruntarea dintre aceste două puteri europene s-a transformat într-o rivalitate de top în ultimii ani, meciul de miercuri marcând a treia lor întâlnire consecutivă în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

În timpul unei conferințe premergătoare meciului, starul lui Real Madrid, Jude Bellingham, a transmis încredere fanilor clubului lui, declarând că, în ciuda faptului că nu sunt considerați favoriți să meargă mai departe, ei sunt Real Madrid și au încredere în abilitățile lor.

Bellingham a subliniat faptul că, deși mulți consideră că Manchester City este favorita, echipa spaniolă este hotărâtă să obțină un rezultat pozitiv în meciul de mâine. Astfel, atmosfera este setată pentru o altă seară de neuitat la Etihad Stadium, cu ambele echipe pregătite să lupte pentru un loc în semifinalele prestigioasei competiții europene.

"Manchester City a câștigat "tripla" sezonul trecut, desigur că oamenii cred că ei sunt favoriți dar noi suntem Real Madrid. Avem jucători excelenți și avem încredere în abilitățile noastre." a declarat Jude Bellingham, la o conferință premergătoare meciului. VEZI VIDEO

