Prima reactie a lui Gigi Becali dupa infrangerea surprinzatoare cu Clinceni: "Nu imi convine ca am mancat bataie de la Adi Popa, Rusescu si cine mai e la ei!"

FCSB a fost invinsa pe Arena Nationala cu scorul de 0-1 de Academica Clinceni.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jutric in minutul 61 dupa un corner executat foarte bine de Cordea. Aceasta infrangere nu i-a cazut deloc bine finantatorului echipei ros-albastre, Gigi Becali.

Dupa meci, Becali s-a aratat foarte dezamagit de faptul ca echipa sa a pierdut in fata unei echipe pe care el nu o considera una de temut.

"Nu ma asteptam sa pierdem cu Clinceni si e clar ca nu imi convine ca am mancat bataie de la Adi Popa, Rusescu, Pirvulescu si cine mai este pe la ei.

Dar nu o sa ma apuc acum sa fac analiza cu voi in presa. Astfel de infrangeri nu imi cad bine. Nu am mancat bataie de la vreo forta a campionatului si nu e bine sa pierdem cu astfel de echipe", a declarat Gigi Becali dupa meci potrivit ProSport.

In urma acestui rezultat FCSB ar putea pierde primul loc in Liga 1. Ros-albastrii ar putea fi depasiti de campioana CFR, care joaca luni de la 20:30 in deplasare cu FC Botosani.